Una escuela inglesa prohíbe llevar minifaldas porque 'distraen a los profesores'

Se abre la polémica en la escuela de educación secundaria Tretham, en Stoke-on-Trent, Inglaterra, tras hacerse pública la prohibición a las alumnas de llevar minifaldas en el recinto. En el comunicado, se alega que las faldas "poco aceptables" suponen una distracción para los miembros masculinos de la escuela, incluyendo alumnos y profesores. Supuestamente, el momento de mayor riesgo se produce cuando las chicas se sientan o suben las escaleras. Así lo ha explicado la directora del centro: "es constante, las alumnas vienen con faldas que apenas cubren sus traseros". Rowena Bleconwe, la directora, explicó para el Daily Mirror que "los profesores pasaban más tiempo diciendo a las alumnas que se bajaran la falda que enseñando", lo que les ha llevado a tomar esta drástica decisión. Hasta ahora, las alumnas podían acudir a clase con pantalón o falda negros, siempre que está última llegara hasta la rodilla. A partir del próximo curso, únicamente podrán llevar pantalón negro de tipo "ejecutivo", y la alumna que no lo cumpla será sancionada. Una de las estudiantes ya se ha quejado en el mismo diario, afirmando que "con el calor no es práctico, es muy incómodo. No somos chicos, queremos llevar faldas".

