Una empresa cordobesa comercializa el primer chicle para combatir la resaca

La compañía cordobesa WUGUM ha lanzado al mercado un producto revolucionario: el primer chicle "after party", elaborado con ingredientes naturales y que pretende aliviar los síntomas de lapromete acabar con el dolor de cabeza, las náuseas o el cansancio, que aparecen tras las noches de excesos. Con sabor a piña, este chicle contiene extracto de Guaraná, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, extracto licopeno y extracto de piña, y se puede adquirir en farmacias y centros de belleza. Tal y como señala la empresa, los principios activos del producto ayudan a metabolizar las sustancias tóxicas que el organismo fabrica tras la ingesta de alcohol, el acetaldehído y el malondialdehído. Además, lasdel extracto de piña y de guaraná facilitan la eliminación de las toxinas a través de la orina. Entre las ventajas del chicle, como explica WUGUM, está el hecho de que no requiere de agua para su consumo, ni digestión, y que se puede llevar en cualquier sitio. Se puede encontrar en envases de