Una chica que es sorda de un oído se tatúa para informar a los desconocidos

Tu tatuaje no sólo tiene que ser algo estético, personal o con un importante sentido espiritual. Recientemente la usuaria de imgur, Raingoose , subió recientemente esta foto de su tatuaje minimalista y se ha vuelto viral. Liopardo | Liopardo En la foto se ve como tiene un pequeño tatuaje de un altavoz muteado. "Como soy sorda de un oído pense que esta era una buena forma de decirle al mundo que no me hable por la izquierda" escribió Raingoose. Pronto recibió una respuesta de otro usuario, pawsed , con el mismo problema y un tatuaje similar aunque esta vez con un micrófono muteado.