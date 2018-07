Una cafetería ofrece café más barato cuanto más amable seas

Marisel Valencia es dueña del restaurante Blau Grifeu en Girona. Cansada de que la gente no le responda a un simpleha tenido una fabulosa idea. Para que sus clientes se conciencien que la simpatía y la educación no hacen daño a nadie,que no dejaría indiferente a nadie. Todo se le ocurrió gracias a una conversación con un cliente. Ella le comentaba lo disgustada que estaba con dicha situación y él le contó que un restaurante de París vio un rotulo con, dependiendo de la educación con la que se pidiese. A Marisel le pareció una idea magnifica, por lo que no dudo ni un segundo en llevarla a cabo en su local. Si pidessin más...te costará 5 euros; si lo pideste saldrá un poquito más barato, 3 euros; y si dicesson sólo 1,30 euros. Este último es el precio oficial que se ha utilizado desde siempre en el restaurante. Liopardo | Liopardo El letrero lleva dos meses colgado y al parecer todos los clientes están cumpliendo con este reglamento. A día de hoy, en el establecimiento de Marisel hasta los niños les dicen a sus padres que pidan las cosas "por favor". Esta mujer no solo