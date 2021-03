Un vídeo escalofriante muestra una figura fantasmal en un infernal asilo de ancianos abandonado

Han surgido imágenes aterradoras de dos exploradores urbanos siendo observados por una figura misteriosa que luego se desvanece en el aire, en un edificio abandonado apodado el hogar de ancianos 'del infierno' debido a su inquietante pasado.

Los exploradores Matt Nadine y Andy Thompson obtuvieron más de lo que esperaban cuando se colaron dentro de Mossley Manor Care Home en Liverpool, que se cerró en 2015.

Apodado el asilo de ancianos "del infierno", Mossley había albergado a decenas de personas mayores, incluidos algunos con discapacidades y demencia, antes de que se viera obligada a cerrar en 2015 por emplear a delincuentes y mantener a los pacientes en la miseria.

El dúo de South Yorkshire, llamados Finders Beepers History Seekers, se grabó a sí mismo explorando el sombrío edificio, que ahora está plagado de humedad y moho. De repente Matt se lleva un susto al ver una figura espeluznante mirándolos en la parte superior de las escaleras.

La figura oscura se aleja rápidamente hacia la izquierda y se puede ver a Matt corriendo por las escaleras solo para encontrar que la 'persona' se ha desvanecido por completo.

"No había forma de que nadie pudiera volver a cruzar la parte superior de las escaleras sin que Andy me viera mientras corría escaleras arriba, y como muestran las imágenes, no había ningún lugar adonde ir", dijo Nadine.

Sin embargo, Nadine afirmó que sus amigos en los círculos de ciencia paranormal consideraron que las imágenes eran "la prueba más concluyente de la existencia de fantasmas que jamás hayan visto capturadas en un video".

El buscador de fantasmas dijo que el hallazgo es especialmente "interesante ya que no estábamos buscando fantasmas y Andy ni siquiera cree en ellos".

