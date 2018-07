Un universitario se tuvo que graduar en un vagón de metro por esta curiosa razón

La graduaciones son un momento clave en la vida de muchos estudiantes. Supone el fin de una etapa y el comienzo de otra, por lo que las ceremonias que se organizan suelen ser inolvidables. Sin embargo, Jerich Marco Alcántara no pudo disfrutar de su graduación tal y como estaba previsto. Este estudiante de enfermería tenía pensado celebrarla en Hunter Bellevue College (EEUU), pero por culpa de una avería en el metro no le quedó más remedio que hacerlo de forma un tanto diferente. Los pasajeros no se quedaron parados y decidieron organizar algo esporádico para que el chico no se quedara sin graduarse. Uno de ellos le entregó un diploma virtual, otro hizo sonar en su móvil la canción 'Good Riddance' de Green Day y una chica llamada Nadiya Afzal no quiso que este momento quedara en el olvido y lo grabó. El vídeo se publicó en Facebook y mucha gente valoró este bonito gesto por parte de los pasajeros.