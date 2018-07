Un truco sencillo e infalible para saber si te favorece el pelo corto

¿Llevas toda la vida con el pelo largo y te preguntas cómo te quedaría una melena más corta?para que lo puedas comprobar. El estilista británicose dio cuenta de que muchas mujeres tenían curiosidad por probar un cambio drástico de peinado, pero temían que el resultado no les favoreciera y que el pelo les tardara mucho en crecer de nuevo. Por este motivo, trató de buscar una fórmula que les permitiese identificar si tenían las facciones adecuadas para este tipo de estilismo. El resultado de su búsqueda fue la, un método matemático que divide los rostros entre los que se beneficiarían de un peinado corto y los que no. El truco consiste en situar un lápiz en horizontal bajo la barbilla y una regla en vertical desde el lóbulo de la oreja, de forma que ambos utensilios conformen un ángulo de 90 grados. Si la distancia entre la oreja y el punto en el que el lápiz toca la regla es menor de 2,25 pulgadas (5,7 cm), entonces a ese rostro le favorecería el pelo corto. En caso contrario, le quedaría mejor el pelo largo. Por poner un ejemplo proveniente del mundo de las celebrities, Michelle Williams sería un buen ejemplo de un rostro que cumple la Regla de las 2,25 Pulgadas:

The 22nd Annual Critics' Choice Awards - Red Carpet | Liopardo

Por el contrario, a artistas como Liv Tyler, cuyo rostro claramente no cumple la Regla de las 2,25 Pulgadas, les favorece más una melena más larga:

"Steven Tyler...Out on a Limb" Show to Benefit Janie's Fund in Collaboration with Youth Villages - Red Carpet | Liopardo

Este método también funciona con chicos, aunque quizá en ellos la duda más habitual sea comprobar si les beneficiaría un pelo más largo.