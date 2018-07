Un pueblo gallego celebra 'La Fiesta del Clítoris' por un error de traducción

El traductor de Google le ha jugado una mala pasada a una feria gastronómica gallega, convirtiéndola en un evento sexual. 'A feira do Grelo' ha pasado a llamarse por unos instantes 'La Fiesta del Clítoris'. Cada año, As Pontes de García Rodríguez, localidad de la provincia de A Coruña, celebra 'A Feira do Grelo', una festividad dedicada a este producto típico de la tierra. Originalmente, la web oficial del ayuntamiento del municipio estaba escrita en gallego. Con el objetivo de ofrecer una versión en castellano, se decidió hacer una traducción. Sin embargo, en lugar de hacerlo de manera manual, se pusieron en manos del servicio de traducción de Google. Lo que sucedió es que el traductor no fue capaz de reconocer la palabra 'grelo' y, en lugar de traducirla del gallego, la identificó como portuguesa, que sí tiene una acepción vulgar que hace referencia a esta parte del cuerpo femenino. Liopardo | Liopardo La página oficial del ayuntamiento de As Pontes anunciaba que próximamente celebraría 'La Fiesta del Clítoris', añadiendo este mensaje: "el clítoris es uno de los principales platos de la cocina gallega". Durante algunas horas hubo cierta confusión con el tema. Cientos de curiosos se acercaban al site para informarse a cerca de esta inusual celebración. Una vez que el error fue detectado, hasta medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Liopardo | Liopardo Aunque el fallo en la traducción ha desatado el humor en las redes, al pueblo no le ha hecho tanta gracia. Desde el ayuntamiento han manifestado su indignación ante tal error y seguran no comprender cómo una entidad de las dimensiones de Google ha podido dar lugar a una confusión de esta magnitud. 'Es un error muy serio y estamos pensando en quejarnos oficialmente. Google debería reconocer el idioma gallego para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas', declara Monserrat García, concejal del municipio. Actualmente, el error ha sido solventado y Google Traductor ha dejado de confundir verduras con partes de la anatomía femenina.