Un pequeño pueblo chino de 367 familias con 39 pares de gemelos

En este pequeño pueblo chino llamado Qinyan viven 367 familias y entre sus habitantes hay hasta la increíble cifra de 39 pares de gemelos con edades desde los 89 años hasta los 8 meses. No se sabe por qué sucede esto; se cree que es por el fácil acceso a medicamentos y tratamientos de fertilidad y por razones genéticas. Con tantos gemelos no es raro que al menos haya un par en cada clase del colegio del pueblo. Pero no se trata de un hecho aislado. En una localidad de la India de unas 2.000 familias cuenta con ¡220 pares de gemelos entre sus habitantes!