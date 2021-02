Un 'paciente' que sonríe mientras es comido en una cama de hospital horroriza a Instagram

La imagen de un hombre acostado en una cama de hospital se volvió viral después de que resultó estar hecho de pastel.

De hecho, la imagen del hombre no es nueva, proviene del video de 'Feel Away' de Slowthai, lanzado el verano pasado, pero ganó una renovada atención después de que el popular escultor de pasteles The Bake King publicara imágenes de él en su Instagram recientemente.

También conocido como Ben Cullen, The Bake King fue el hombre detrás del pastel en forma de cuerpo que se usó en el video. Publicó varias imágenes con la leyenda: "¡Cuando convertí a @slowthai en tarta!"

Continuó: "Hecho para su video musical 'Feel Away' - ¡todas las partes de su cuerpo estaban hechas de pastel de vainilla y ganache de chocolate con detalles de pasta de azúcar!".

Pincha en el vídeo para ver todas las imágenes de esta terrorífica pero deliciosa creación.

