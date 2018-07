Un niño cae a la carretera desde el maletero del coche de su abuelo

Este increíble suceso ocurrió en una carretera de Suzhou, en China. Un niño de dos años de edad se cayó del coche de su abuelo desde el maletero abierto y este no se dio cuenta. El coche siguió unos metros hasta que el abuelo se dio cuenta y bajo a por su nieto. Afortunadamente el coche no iba a una velocidad elevada y el niño no sufrió heridas. El pequeño fue rescatado por el conductor que venía detrás y que fue el que grabó las impactantes imágenes. Rápidamente otros conductores avisaron al abuelo del niño y volvió caminando para recoger a su nieto.