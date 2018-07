Un loro declara ante la Policía india y se queda sin casa tras ser acusado de insultar a una mujer

loro | Liopardo

Hariyal es un loro doméstico. Aunque parezca increíble, tuvo que declarar ante la Policía de Rajura, en el estado occidental indio de Maharastra, tras ser acusado por una mujer de insultarla. Junto a él, su dueño, la vecina y el hijastro de ésta comparecieron ante las autoridades. La insólita escena vino provocada por Janabai Sakharkar, de 75 años, quien aseguraba que su hijastro enseñó palabrotas e insultos a Hariyal para que se los recitara cada vez que pasaba junto a su ventana. El hecho de que en la comisaría de Rajura supieran que la señora y el hijastro, amigo del dueño de Hariyal, mantenían rencillas personales por problemas con una propiedad, no pudo evitar que el animal fuera llamado a testificar. "Le pedimos al vecino que viniera con el loro y le dijimos a la señora que hablara con él para ver si era verdad que la insultaba", narraba uno de los agentes. A pesar de que no existía evidencia alguna del "delito", ya que durante el careo Hariyal no articuló ningún insulto, finalmente el loro fue repudiado por su dueño. Según aseguran fuentes policiales, el vecino prefirió dejar libre a su mascota para así evitar altercados futuros con la denunciante.

