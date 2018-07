Un juez obliga a un hombre a casarse para evitar la cárcel

Josten Bundy de 21 años, había sido denunciado por golpear al ex de su novia cuando intentaba defenderla. El juez le dio a elegir entre pasar 15 días en la cárcel o casarse y obtener la libertad condicional. Los dos no lo dudaron y se casaron al momento, a pesar de la oposición del padre de la novia. Todo comenzó en febrero pasado, cuando Bundy discutió con el ex novio de su chica y lo golpeó. A raíz de la pelea, Bundy fue denunciado y acusado del delito de agresión. Liopardo | Liopardo El 2 de julio, Bundy se presentó ante la corte del condado de Smith -en Texas, Estados Unidos- y se declaró culpable. Esperaba que, de esa manera, el juez Randall Rogers le diera una pena menor. Su estrategia funcionó. El magistrado le dio a elegir entre dos opciones: ir 15 a la cárcel o ser beneficiado con la libertad condicional. Lo que sorprendió a todos fueron las condiciones que el juez le imponía para que obtuviera ese beneficio: si no quería ir preso, Bundy debía casarse en un plazo de 30 días con su novia. Liopardo | Liopardo Por suerte Elizabeth, su novia, estaba de acuerdo y aceptó en medio del juzgado. Estados Unidos es un país con cosas muy raras.