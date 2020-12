Un joven barcelonés que se declara "transespecie" se implanta aletas en el cráneo

El artista español Manel de Aguas no se considera 100 % humano. Por eso, en enero de 2020, se implantó dos aletas de silicona que están conectadas a su cráneo por medio de circuitos.

Para entender mejor la identidad de este artista es importante saber que formaparte de la Sociedad Transespecie, una asociación fundada en 2017 y compuesta por personas con dispositivos cibernéticos integrados a su cuerpo.

Este artista catalán que se implantó estas aletas artificiales en la cabeza para conectarse con la naturaleza explicó en una entrevista a Infobae esa decisión y porque se considera 'transespecie'.

Manel De Aguas, un fotógrafo y productor musical barcelonés de 24 años, cuenta que decidió instalarse en su cuerpo ese órgano sensorial cibernético, diseñado por el mismo, inspirándose en el mundo acuático de los océanos.

"No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce", explica.

"El ser humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies", explica Manel. Y para mí este proyecto también significa romper con eso", sentencia Manuel

El dispositivo consiste de dos membranas de silicona de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura y, con ayuda de un microchip, los convierten en vibraciones que se transmiten por el cráneo, convirtiéndose en sonido.

Pincha en el vídeo para ver las imágenes de este extraño dispositivo que Manuel ha añadido a su cuerpo.

VER MÁS: ¿Qué es esto?