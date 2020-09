Un joven artista británico crea impresionantes imágenes con una máquina de escribir

La humilde máquina de escribir, que alguna vez fue un elemento básico de la oficina, ha sido olvidada durante mucho tiempo. Pero ahora, un joven está iniciando una revolución de la máquina de escribir de la manera menos esperada, creando impresionantes ilustraciones.

El estudiante británico de arquitectura James Cook es la mente creativa detrás de estas increíbles imágenes. La paleta del joven de 23 años puede estar limitada a dos colores, pero sus obras maestras le están ganando comisiones de todo el mundo, incluso apareciendo en portadas de álbumes y ganando fans famosos, informa 7NEWS.

"Comencé hace unos cinco años, estaba en la universidad en ese momento y estaba estudiando arte. Solo a través de mi investigación, me encontré con este tipo llamado Paul Smith, que tenía parálisis cerebral. Y, lamentablemente, debido a su condición, no podía usar lápiz o pincel para hacer dibujos. Pero en realidad comenzó a usar máquinas de escribir y terminó produciendo estos increíbles retratos y dibujos. Así que me inspiró mucho su historia, empecé hace unos cinco años y no he parado desde entonces" contaba el artista.

James recibió su primera máquina de escribir de una pareja de ancianos que vendía artículos de su ático polvoriento, y ahora ha aumentado su colección a 20 máquinas de escribir.

"Obviamente, es muy difícil retratar a alguien y hacer que se siente frente a mí, así que si alguien me ha encargado que haga un dibujo, pido que me envíen una fotografía" decía para 7NEWS.

VER MÁS: Le preguntan como está y su divertida respuesta está arrasando en Twitter