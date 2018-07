Un hombre detenido por conducir borracho dice a la policía que era su perro quien iba al volante

Un hombre fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol pero declaró a la policía que era inocente ya que aseguró que era su mascota la que iba al volante y no él. Los hechos sucedieron en Manatee County, Florida, donde a Reliford Cooper III de 26 años no se le ocurrió nada mejor que culpar a sy perro de haber derribado una señal de "stop", atravesar un jardín y estrellar el vehículo en una casa. Aunque lo más delirante de la historia es que ningún perro estaba en el vehículo. Asistentes a una iglesia cercana llegaron a la zona del choque y entonces Reliford Cooper intentó escapar hasta que consiguieron reducirle. Una vez esposado, Cooper dijo a las autoridades: "Yo no venía conduciendo ese auto. Fue mi perro". Al revisar el vehículo, no había indicios de mascota alguna, según el informe de las autoridades. Los policías encargados del arresto notaron un "fuerte olor a alcohol y marihuana" en Cooper que tendrá que responder en los tribunales. Liopardo | Liopardo