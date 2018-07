Un ganso pide a un policía que le ayude a rescatar a su cría

Las madres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos. Prueba de ello es esta mamá ganso que no dudó en recurrir a un agente de policía para que le ayudase a rescatar a su cría. Hace unos días, James Givens se encontraba tranquilamente en el interior de su coche patrulla, cuando de repente un ganso empezó a picotear el automóvil. En un principio el agente pensó que el animal tenía hambre y le dio de comer. Pero el ave rechazó su oferta y continúo picoteando. Fue entonces cuando Givens decidió seguirla. "Me llevó hasta una zona de césped cercana a un arroyo. Fue entonces cuando vi a una de sus crías enredada en lo que parecía una cuerda de globo”, explica el policía. El oficial al ver lo que ocurría llamó a la Sociedad Protectora de Animales que no pudo hacer nada por falta de recursos. Así que fue la compañera de Givens la que, sin dudarlo, desenredó las cuerdas para liberar a la cría. Liopardo | Liopardo Esta mamá ganso no dudó en pedir ayuda a la Policía para rescatar a su cría. Liopardo | Liopardo Finalmente, la cría atrapada fue liberada por una agente de policía.