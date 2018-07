Un gallego cae a un pozo tras salir desorientado de un club de alterne

Un suceso increíble ha ocurrido en la localidad coruñesa de Ordes donde la Policía Local ha tenido que rescatar a un vecino sexagenario que cayó a un pozo tras salir desorientado de un puticlub, s egún informa La Voz de Galici a. Manuel, un sexagenario de la zona, pasó la noche en un club de alterne de su pueblo hasta que decidió abandonar el local. No se encontraba en la mejor de las condiciones y no encontraba el camino a casa hasta que tras recorrer un par de kilómetros bajo la lluvia decidió sentarse en el borde de un pozo techado para ponerse a cubierto. El estado de ebriedad en que se encontraba y un mal resbalón hizó que se cayera dentro del pozo armando un gran estruendo, por suerte el dueño de una casa cercana escucho los gritos y llamó a Policía. Dos agentes municipales, encargadas del turno de noche, se desplazaron hasta el lugar y rescataron a Manuel que les dijo lo siguiente "La vida son dos días y hay que vivirla". Después lo metieron en un taxi de vuelta a casa. La Televisión de Malicia ha entrevistado al protagonista de esta historia, Manolo de Xaniño, que asegura que: "Caí en un pozo porque en el puticlub me dieron veneno puro".

