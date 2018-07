Un funcionario andaluz no va trabajar en seis años y nadie se da cuenta

La increíble historia de un funcionario de Cádiz que no fue a trabajar durante seis años ( 14 años según El Mundo ) está dando la vuelta al mundo. Medios como The Independent, The Guardian, The Times o la BBC se han hecho eco de la historia de Joaquín García, que también ha llegado a la portada de la popular web americana Reddit. Liopardo | Liopardo Joaquín García, es un ingeniero español jubilado de 69 años, que no cumplió ninguna labor en su trabajo como funcionario entre 2004 y 2010 y nadie lo echó en falta. Ahora se le conoce como el "funcionario fantasma de Cádiz" después de que su extraño caso fuera descubierto cuando cuando le nominaron para recibir una placa conmemorativa por su trabajo durante 20 años en el ayuntamiento de su ciudad. Liopardo | Liopardo Joaquín García trabajaba como funcionario en Aguas de Cádiz. Todos los meses Joaquín cobraba la nómina correspondiente a a los 37.000 euros brutos anuales de su salario, pero sin hacer nada. La noticia saltó a los medios españoles el pasado 20 de enero, cuando un juzgado de Cádiz ratificaba una sentencia en contra de Joaquín García. Joaquín García había sido expedientado por absentismo laboral y condenado por los tribunales a pagar casi 27.000 euros. Él se declaró inocente y aseguro que había sufrido ‘mobbing’ laboral pero los juzgados no han opinado lo mismo. El "funcionario fantasma" asegura que el ayuntamiento de Cádiz le envió a un cargo "vacío de contenido" a posta y que, en contra de lo que se está diciendo, el acudió a su puesto de trabajo todos los días. Al parecer allegados de Joaquín García aseguran que si iba a trabajar, aunque no los horas completas, y que esos años los dedicó a la leer filosofía. En concreto se hizo seguidor del pensador racionalista Baruch Spinoza, señala la BBC en su noticia