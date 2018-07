Un chino denuncia a una actriz de telenovelas por su intensa mirada

Un telespectador chino ha presentado una denuncia contra la actriz protagonista de una célebre telenovela por provocarle "daño espiritual" al mirar a cámara de forma demasiado intensa, según una información del diario 'Legal Daily' recogida por 'The Guardian'. La actriz aludido en la demanda es Zhao Wei, protagonista de 'Tiger Mom' una serie centrada en la lucha de una pareja para criar a su hija.

El tribunal de Shangái al que corresponde decidir si acepta o no la denuncia no ha tomado todavía ninguna decisión, si bien una autoridad sí que ha advertido de que "no es necesario malgastar recursos judiciales en casos como éste". Desde el 1 de mayo, los tribunales tienen más difícil rechazar una denuncia, ya que una serie de reformas obliga ahora a los jueces a dejar claros los motivos de su negativa y el ciudadano tiene derecho a apelar. La nueva regulación, con la que las autoridades quieren evitar prevaricación, ha generado un aumento del 29 por ciento en el número de nuevos casos.