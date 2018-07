Un chimpancé le lanza sus heces a los visitantes de un zoo y sucede esto

Este curioso suceso ocurrió en el zoológico John Ball de Grand Rapids, en Michigan, Estados Unidos. Un chimpancé lanzó sus propias heces a un grupo de visitantes y le dio en la cara a una abuela.

El excremento se quedó colgando de la nariz de la cabreada anciana mientras que el resto de visitantes no paraba de reirse. Jacob Mitchell posteó el clip 'It Got Grandma' en Youtube donde se ha vuelto rapidamente viral.