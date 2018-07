Un bulto con marihuana cae del cielo y destruye la caseta de un perro

Once kilos y medio de marihuana cayeron encima de la caseta de un pastor alemán en Arizona. Por suerte, el inquilino no sufrió daños, pues no se encontraba dentro en el momento del impacto. La dueña del perro, Maya Donnelly, despertó sobresaltada por el estruendo y acudió rápidamente hacia el garaje, donde se encontraba Hulk. Su sorpresa fue mayúscula al ver la caseta destruida y en el interior un misterioso paquete. El sospechoso fardo contenía marihuana por valor de unos 10.000 dólares, según estimó la policía. Al parecer, todo fue obra de unos narcotraficantes que viajaban en avioneta y perdieron la carga por accidente.

agujero_tejado | Liopardo

Ahora la familia tendrá que pagar 8.500 dólares para reparar el techo de su garaje, por donde cayó la mercancía voladora.