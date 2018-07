Un bromista le pone un candado a un hombre en su dilatación sin que se entere

Estamos ante una de las noticias virales más extrañas y absurdas que hemos visto nunca en la red. Un hombre se quedo cabreado y confuso al descubrir que le habían colgado un candado en su dilatación de la oreja iizquierda. Liopardo | Liopardo Este chico británico que se hace llamar Tom 'Grim Fandango' Matthews en Facebook explicó como estaba tranquilo en la calle durante un descanso en su trabajo cuando alguien llegó por detrás y sin que se diera cuenta le cerro un candado en la oreja. Tom Matthews no se dio cuenta de quien era la persona que le colocó el candado y puso la foto en facebook con la intención de encontrarlo. Liopardo | Liopardo "Un cabrón me hizo esto. Si te encuentro te pondré cuatro metros bajo tierra" aseguraba Matthews. Además cuando un amigo le preguntó sorprendido por la situación contesto que "Estaba fumando relajado, escuche un click en mi oreja y cuando me di la vuelta tenía un candado en la oreja y la persona había desaparecido".