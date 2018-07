Un artista se quita los pezones y el ombligo para venderlos como pendientes

Karim Boumjimar es un artista hispano-marroquí que vive en Londres y ha decidido deshacerse de sus pezones y de su ombligo para venderlos por Internet como pendientes o colgantes. Liopardo | Liopardo El joven, de 18 años de edad, explicó a la revista Dazed que se inspiró en la Mona Lisa de Da Vinci. Según Karim "ella no tenía cejas ni pestañas. Es muy interesante como Da Vinci presta una minuciosa atención a cada detalle, pero decidió no darle cejas ni pestañas". Karim tuvo que viajar a Bosnia para realizar la operación "legal, pero no muy legal". En la entrevista cuenta como "ellos simplemente me dieron un montón de drogas y al final me dieron mis pezones". El joven "artista" tiene la intención de vender sus pezones y su ombligo por "una gran cantidad de dinero".