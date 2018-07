Un alemán da sedantes a su novia para poder seguir jugando a la videoconsola con un amigo

consola | Liopardo

Un gamer alemán de 23 años, decidió que la llegada de su novia tras una dura jornada laboral no fue motivo suficiente para dejar de jugar a la consola con un amigo. Por eso llevó a cabo un maquiavélico plan y la drogó con un sedante para seguir jugando sin que nadie les molestase. Según recoge The Independent, la ahora exnovia del hombre, llegó a casa una noche mientras él jugaba con un amigo a la videoconsola. Tras un turno de 10 horas, la mujer tenía planeado relajarse con un poco de paz y tranquilidad, aunque no se imaginaba que lo haría hasta ese extremo. El joven 'gamer', que tenía unos planes muy diferentes entre los que estaba pegar tiros a su amigo hasta el amanecer, puso Rohypnol en la taza de té de su compañera sentimental para hacerla dormir larga y profundamente, y que no interrumpiera la partida. La sustancia mantuvo noqueada a la mujer desde las 22:00 de la noche, hora en que llegó del trabajo, hasta el mediodía del día siguiente, y los efectos de las drogas perduraron hasta el final de la jornada. Como es lógico, la novia le abandonó sin contemplaciones, y el jugador alemán fue multado con 500 euros por drogar a su pareja de forma premeditada, aunque la dosis administrada fue tan reducida que no va a ir a la cárcel. "Solo puse cuatro o cinco gotas en su té", se defendía el acusado ante un tribunal de Caxtrop-Rauxel, en el este de Alemania. FUENTE: Europa Press

