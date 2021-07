Un tiktoker se vuelve viral al contar cómo es vivir teniendo 150 hermanos

Nuestro concepto de la familia y relaciones sociales está fuertemente ligado a la cultura sobre la que hemos sido educados desde pequeños. En ciertas culturas, aunque minoritarias, la poligamia está al orden del día; de tal forma que, para aquellos que crecen dentro de una cultura polígama, puede resultarle raro que existan familias monógamas.

Es el caso de Murray Blackmore, un joven Tiktoker que creció dentro de una familia mormona. Si bien el mormonismo comparte muchos aspectos con el cristianismo, hay ciertas diferencias; entre ellas, la poligamia.

Estar casado con múltiples parejas no es algo común. Es un acto no exento de debate, que pone sobre la mesa serios debates sobre los derechos humanos. Sin embargo, aún así, hay personas que deciden este camino, motivado por una razón superior, que es la fe o la espiritualidad.

Así pues, Murray decidió compartir en Tik Tok su experiencia de vivir en una comunidad mormona con 150 hermanos y 27 madres. Recientemente compartió que su padre está esperando otro hijo, así que el número podría aumentar en pocos meses. Uno de sus vídeos que explicaba el número de personas que componía su familia se hizo viral, y a raíz de las numerosas preguntas que los usuarios le hacían, decidió seguir compartiendo información. Entre otras cosas, explica el peculiar sistema que tienen los padres para nombrar a sus hijos, cómo fue crecer con tantos niños en la familia, o cómo hacen para que todos estén igual de atendidos.

EL POLÍGAMO MÁS FAMOSO DE CANADÁ

Su padre es Winston Blackmore, considerado el líder de este grupo religioso (su familia), que se sitúa en Bountiful, Columbia Británica (Canadá). El varón, de 65 años, es conocido como el "líder mormón más célebre de Canadá". En 2009 fue arrestado y acusado de poligamia y, tras años cerrando y reabriendo el caso, fue finalmente declarado culpable en 2017. Hoy día sigue en arresto domiciliario por esta razón.

En 2019 ya contaba con 27 mujeres y 150 hijos. Además, él mismo afirma que alguna de sus mujeres eran menores de edad cuando se casó con ellas.

Tanto él como su familia operan la J. R. Blackmore &Sons, una empresa de aserradero de madera.

Ahora, Murray, de 20 años, es un ex mormón. Según cuenta a Bored Panda, siempre sintió que no conectaba del todo con las ideas mormonas. Sin embargo, aprecia ser miembro de una familia numerosa. Al tener tantos hermanos, no recibes la atención de tus padres, pero sí de tus hermanos: "Cuando tienes tantos hermanos y hermanas, nunca te sientes solo, y estoy muy agradecido por haber tenido tantos modelos a seguir en mi vida".

Sus vídeos son tan sorprendentes para el público que acumulan millones de visitas. Según Murray, cuando la gente conoce su situación, "o piensan que eres interesante y quieren hablar sobre ello, o contribuyen a la difamación que persigue a mi familia desde hace años".

La poligamia fue prohibida por la Iglesia Mormona en 1890. Sin embargo hay algunas ramas de esta práctica religiosa que consiguen contraer matrimonio con más de un cónyuge mediante ciertos vacíos legales, generalmente casándose con una mujer, y considerar al resto como "esposas espirituales".

