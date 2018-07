Tiene 17 años, mide 2,04 metros y está harto de que le pregunten por su altura

Logan es un chico de Holly Springs, Carolina del Norte, que con solo 17 años ya mide 2,04 metros de altura y que está harto. Cansado de que todo el mundo le preguntará cuanto media ha decidido hacer lo siguiente. Liopardo | Liopardo Ha diseñado y se ha hecho unas sarcásticas tarjetas de visita para no tener que responder a las clásicas preguntas sobre su altura. Estas tarjetas son un intento desesperado de ahorrase dar siempre las mismas explicaciones y tener siempre la misma conversación con tantas personas. Liopardo | Liopardo Logan ha estimado que diariamente le preguntan por su altura entre 5 y 10 veces, una auténtica locura. Las divertidas tarjetas dicen esto: “Sí, soy alto. Eres muy observador al darte cuenta. 6 FT 7 IN (Sí, en serio). No, no juego al baloncesto. El tiempo aquí arriba está perfectamente. Estoy feliz de haber tenido esta conversación”.