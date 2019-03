Los terraplanistas fletarán un crucero para llegar hasta el supuesto muro de hielo del fin del mundo

La Confederación Internacional de Flat Earth está organizando un crucero de lujo para las personas que son creyentes en la teoría de que la tierra es plana. El crucero, del que todavía se desconoce el trayecto, zarparía en 2020 con intención de alcanzar el supuesto muro de hielo que hay en el fin del mundo.

Hay un solo problema para aquellos que buscan celebrar la que la tierra es plana. Los sistemas de navegación que utilizan los cruceros, barcos y otras embarcaciones se basan en el hecho de que la Tierra no es plana. "Los barcos navegan según el principio de que la Tierra es redonda", dijo Henk Keijer, un ex capitán de barco de crucero con una experiencia de 23 años navegando por todo el mundo, a The Guardian.

"Las cartas náuticas están diseñadas con eso en mente: que la Tierra es redonda", explico Keijer para después sentenciar "He navegado más de 2 millones de millas en toda mi vida y no me he encontrado a un sólo capitán de barco que crea que la tierra es plana".

La mayoría de terraplanistas sostienen que la tierra tiene forma de disco, con el polo norte en el centro y la Antártida como un muro de hielo en torno al borde que nos separa del espacio.

El crucero, organizado por la Conferencia Internacional de Flat Earth, promete ser un viaje encantador y lleno de lujos. Los terraplanistas que decidan apuntarse podrán disfrutar de restaurantes, piscinas y hasta una ola artificial para hacer surf.

