¿Te meterías en una piscina con una pitón gigante?

La familia dueña de esta pitón gigante albina se dedica a las celebraciones, así que la pitón está acostumbrada a las personas y suele estar rodeada de niños. Se llama Sumatra y tiene 8 años, ha participado en más de 500 cumpleaños, fiestas y colegios. Y como cuenta su dueño Corey Wallace ha estado rodeada de niños desde que era una cría, jamás ha matado ninguna criatura –se alimenta de animales muertos- e incluso le tiene cariño al perro y al gato que la particular familia posee. En el vídeo se la puede ver disfrutando de un bañito junto con la hija de Wallace que no tiene ningún miedo, si no que más bien la acaricia como si fuese un perro.

En el segundo vídeo se puede ver que Sumatra ha crecido y como cuenta el dueño ahora mide 5 metros y medio y pesa ¡113 kilos!

