El surrealista pero ingenioso método de una chica para sujetarse en el autobús cuando está lleno de gente

¿Cuántas veces te has subido al autobús y ha estado tan lleno de gente que no has tenido ni donde apoyarte? Es incómodo, ¿verdad? Estás prácticamente suspendido en el aire y tienes que hacer frente a los movimientos del bus. No te preocupes, porque puede que esta chica tenga la solución: utilizar un desatascador.

En China, una joven ha sido captada en un autobús, en el que no llega a sujetarse a ninguna barra. Ella se las ingenia para poder mantener el equilibrio mientras viaja. El vídeo empieza cuando la mujer sube al bus lleno de pasajeros sentados en los asientos y agarrados donde pueden. De repente, saca un desatascador y lo pega en el techo. La chica se mantiene tranquila, mientras que el resto de pasajeros se ríen a su alrededor. El vídeo se ha publicado en YouTube con el título: "La mujer chica que utiliza un desatascador como una barra improvisada en el autobús".

Ya no tienes excusa si el transporte público está abarrotado de gente y no tienes dónde apoyarte...