Surf con tacones y vestido

La surfista francesa Maud Le Car ocupa el puesto 17 en el ranking mundial de este deporte. No contenta con formar parte de esta privilegiada lista, se ha propuesto un complicado reto: ser más sexy sobre la tabla. ¿Cómo? Surfeando con un elegante (y poco cómodo) vestido negro y con tacones, sí, CON TACONES. No sabemos si ésto le ayudará a escalar posiciones en la clasificación, pero una cosa es segura: a sensualidad y estilo no le gana nadie.

