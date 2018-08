Sufría bullying en el colegio por su físico y ahora gana concursos de belleza

Joanna Joseph, de ascendencia india, fue objeto de burlas por sus compañeros de clase en su escuela en Malasia, algo que, por desgracia, es bastante habitual en todos los países del mundo. Sufría de un notable sobrepeso y sus facciones le hicieron ganarse el apodo de 'patito feo', un apodo que utilizaban hasta sus. Las burlas la llevaron a la depresión y ella se consolaba comiendo todo lo que podía.

Joanna explicaba en una entrevista realizada para The Sun: "Crecí comiendo. Podría comer cinco platos de arroz de una sola vez. Pesaba 60 kg cuando apenas tenía siete años y era la niña más obesa del preescolar. Mis maestros se burlarían de mí y también mis amigos. Caí en depresión por eso y no tenía a nadie con quien hablar. Solo tenía mi agenda y mi música para mantenerme cuerda en la escuela".

Encontró amparo en la música de Linkin Park y Justin Bieber, pero cuando cumplió los 16 años, Joanna decidió que era hora de pegar un cambio a mejor, dejó sus hábitos alimentarios poco saludables y empezó a disfrutar de una dieta rica en frutas y verduras. Pero esto no fue todo lo que consiguió cambiar, también comenzó a correr dos horas cada noche por los campos que rodean su casa, los kilos comenzaron a bajar y, después de muchísimos meses y esfuerzo, llegó a pesar poco más de 52 kilos.

Pero ni entonces las burlas y las bromas pararon: "Incluso cuando perdí tanto peso, todos solían burlarse de mí diciendo que tomaba drogas y que yo era una ‘drogadicta’ y más, por lo que decidí dejar de ir. Solían intimidarme todos los días, lo hacían incluso mis propios amigos por el hecho de que tenía sobrepeso y probablemente me veía fea ante sus ojos. Mis propios familiares hicieron mi vida tremendamente miserable".

"Pasé por un infierno desde los 12 hasta los 16 años, momento en el que decidí tomar el asunto en mis propias manos porque me di cuenta de que si no actuaba de una vez, sería la misma situación el resto de mi vida. Tuve que esforzarme y sacrificar muchas cosas en la vida para llegar a donde estoy hoy. Cuando empecé a ver los cambios, comencé a gustarme. Fue un trabajo bastante duro, ya que no tenía gimnasio, pero las buenas dietas y el estilo de vida saludable hicieron el resto. Y aquí estoy hoy", confesaba Joanna, que quedó en segundo lugar en Miss India Worldwide este año después de ganar el concurso de belleza Miss Selangor Earth dos años antes.

"Si puedo hacerlo, dame una razón por la que tú no puedes hacerlo. Es una cuestión de mentalidad. Márcate unas metas. Ve a por ello. Demuestra a todos a tu alrededor que eres más de lo ellos creen que eres".