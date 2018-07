¿Son estos los 30 segundos de publicidad más desagradables de la historia?

La empresa americana Dude Wipes ha creado los 30 segundos de publicidad más desagradables y sorprendentes de la historia.

Liopardo | Liopardo

El anuncio está protagonizado por Plip y Plop, dos personas disfrazadas de cacas que salen de un culo gigante y caen a un váter piscina, después sale un hombre toallita que lo limpia todo y para cerrar asoma un último hombre rojo que no queremos pensar de que va disfrazado. Lo que dicen no importa, la imagen de esas personas saliendo de un culo de plástico gigante no se te borrará de la cabeza. Si lo que querían es llamar la atención lo han conseguido y a lo grande. Al principio teníamos dudas de que el anuncio fuese real pero la compañía Dude Wipes existe. Se trata de una empresa que vende toallitas hipoalergenicas y biodegradables pensadas específicamente para hombres. La empresa fue fundada por cuatro amigos en 2012 en Chicago y sus productos los puedes comprar por internet en: dudeproducts.com