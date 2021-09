Se sincera con sus clientes pidiéndoles comprensión y se hace viral

En muchas ocasiones, es usual que los dueños de algunos locales dejen una nota en la puerta de su establecimiento avisando que han tenido que salir 5 minutos y que en nada están de vuelta.

Pero, que se explique más al detalle el motivo de la ausencia es algo que no se ve. Ahora ahora. Una usuaria de las redes publicaba recientemente en Twitter el mensaje que se encontró en la puerta de una tienda de antigüedades que suele frecuentar y que, no le dejó nada indiferente.

"Queridos - Tuve que ir corriendo a un almuerzo, pero volveré alrededor de las 3", comenzaba escribiendo en una nota que pegaba en el escaparate de la tienda. Pero eso no es todo, posteriormente comenzó a dar más detalles del asunto.

"Crucemos los dedos para que la comida sea buena. Dios sabe que la compañía no lo será", pedía en el mensaje. Firmada por un tal Steve, la nota ha despertado la solidaridad por parte de quienes la leían, además de recibir una grandísima cantidad de reacciones por parte de los usuarios de las redes.

El tweet ya acumula más de 113.000 likes y ha sido compartido casi 10.000 veces. En cuanto a las respuestas que ha obtenido, hay mensajes de todo tipo.

"Mientras leía la nota me estaba imaginando a una señora de 80 años, y luego estaba firmada por un tal Steve", decía un comentario.

También había algún que otro curioso que tenía intriga por saber como había ido la comida: "¡Steve es un tesoro!¡Ahora estoy intrigado! ¡Quiero saber si la comida fue mejor que la de la compañía!", mencionaba otro usuario.

Además de ello, también fue una buena publicidad para el negocio: "¡Ese es el mejor cartel de 'vuelvo pronto' que he visto! No visito muchas tiendas de antigüedades, pero ahora me gustaría ver esta", aseguraban algunos.

