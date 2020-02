Una cobra real de 13 cuatro metros de largo fue atrapada después de escupir veneno a una ama de casa sorprendida en Tailandia.

El reptil comenzó a silbar a Buntham Krainara, de 41 años, cuando salió a su patio delantero en Nakhon Si Thammarat, sur de Tailandia, el 20 de febrero.

Buntham encontró la serpiente enrollada debajo de la pecera. Estaba a solo unos metros de distancia, pero logró saltar antes de que la atacara.

La residente asustada inmediatamente salió corriendo de su casa y llamó a los vecinos y rescatistas en busca de ayuda.

Los cazadores de serpientes se apresuraron a la escena para atrapar a la feroz cobra, mientras que otros vecinos observaban el incidente.

Tardaron más de quince minutos en capturar a la serpiente, que se escondía debajo de la pecera. Luego lo metieron en un saco con sus propias manos.

Buntham dijo que tuvo suerte de haberla visto antes de ser atacada por la serpiente venenosa."Esta es la cobra más grande que he visto. Si no hubiera notado a la serpiente, su ataque venenoso me habría matado".

Uno de los voluntarios de rescate, Prangmas Chareonchai, dijo que la cobra real pesaba 20 kg. Una vez atrapada fue llevada a la jungla lejos de los edificios.

© Newsflare

¿Puedes verla en esta foto también?

¿Y en esta?

¿En esta cocina?