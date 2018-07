Se vengó del matón que le pegaba en el colegio acostándose con su madre años después

Rob sufrió bullying cuando era niño y con el paso de los años encontró una manera de vengarse de su acosador. Así lo relata Capital Bay a partir de lo sucedido en un programa de radio de Estados Unidos al que Arielle llamó para pedir una segunda cita, precisamente con Rob. Y es que la primera ella la describió como "increíble". Cenaron juntos y acabaron en la misma cama, pero después la mujer no supo nada más de su acompañante -veinte años más joven que ella-, así que decidió emprender la búsqueda a través de las ondas. Lo que no sabía era que Rob había orquestado su venganza. Sam, el hijo de Arielle, había sido el "abusón" que le había hecho la "vida imposible" a Rob cuando eran pequeños, según sus propias palabras. Y ahora había encontrado la manera de vengarse. "No puedo creer que esto esté pasando", explicó. "Todo esto es parte de una venganza, porque si hijo me arruinó mi existencia", contó Rob en el programa. "No sé si eras consciente de lo que hacía en aquella época, pero tu hijo Sam arruinó mi vida. Así que te vi online, reconocí tu nombre y pensé que tal vez podría devolvérsela", señaló Rob. Pero cuando la mujer le recriminó que hubiera elegido ese plan, el hombre desveló tener fotografías comprometidas de su noche juntos y que no dudaría en usarlas. A eso Arielle respondió sin pensar: "Mi hijo volverá a darte una paliza como en el colegio".