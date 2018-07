Se sacó un selfie en el baño, lo envió al grupo familiar de WhatsApp y su hermano lo publicó en Internet

Liopardo | Liopardo

Esta chica se hizo un selfie en el baño de su casa después de arreglarse para salir y lo envió al grupo familiar de WhatsApp en el que estaban incluidos sus padres y su hermano. A primera vista parece que no hay nada raro principio raro en la imagen, pero si miras con atención veras que hay dos vibradores en la parte de arriba del retrete. Ella se dio cuenta justo después de mandar la foto y recurrió a su hermano para que le ayudara. - Hermana: "Mayday, mayday. La foto que he mandado no solo tiene uno, sino dos consoladores. Manda mensajes al chat de la familia para que mamá no la vea. Por favor, date prisa, gracias. Soy una puta retrasada. Vamos. Cielo". – Hermano: "La voy a poner en Imgur". – Hermana: "Lol, ¿Cómo te atreves a usar mi dolor para ganar puntos falsos en Internet?". Finalmente su hermano público la foto en Internet y la historia se volvió viral. Lo que no sabemos es si los padres vieron la foto y si la chica dejó de hablarse con su hermano para siempre tras esta humillación pública. VER MÁS: 8 personas que deberían aprender como funcionan los espejos antes de hacerse selfies