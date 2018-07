Se sacaron esta foto de boda practicando sexo en un monasterio y las autoridades tomaron una radical decisión

Esta pareja británica se casó en uno de los sitios más idílicos de la tierra, el sagrado monasterio de San Pablo en la isla de Rodas. Pero Paul y Carly Lynn decidieron sacarse esta foto subida de tono y compartirla en Facebook. "Esperábamos muchas risas y bromas de la gente, pero no esperábamos que fuera tan popular como fue", explica Carly. "Era sólo una foto, lo hicimos lejos de los invitados y fue un poco divertido", explica. La polémica foto llegó hasta las autoridades de Rodas y no les gusto tanto. El arzobispo Kyrillos ha decidido suspender todas las bodas extranjeras en el monasterio, dejando a decenas de parejas sin su boda soñada."No podemos permitir este tipo de comportamientos en nuestros sitios religiosos", según recoge The Sun