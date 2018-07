Se pone 4 anillos en pene y acuden los bomberos a rescatarle por riesgo "estrangulamiento"

132ef47376aefa39608016017e05fdde_large | Liopardo

Un hombre que se había colocado cuatro anillos de acero en la base del pene ha precisado de la ayuda de los bomberos de Dénia porque no lograba sacarlos y había riesgo de "estrangulamiento" del miembro. Esta incidencia ocurrió a las 3 de la madrugada del pasado jueves al viernes cuando los bomberos recibieron una llamada del hospital de la localidad para recabar su ayuda con respecto a un varón extranjero de unos 40 años, ha explicado el jefe del parque de este cuerpo de extinción, Javier Fayos. Al llegar la dotación, comprobaron que el hombre se había colocado cuatro anillos de acero en la base del pene y que los mismos oprimían sobremanera al órgano sexual, por lo que había peligro de estrangulamiento. Los bomberos utilizaron una pequeña sierra de alta precisión, tipo Dremel, y "con mucho cuidado y refrigerando la zona continuamente con suero fisiológico por el calor que generaba el rozamiento" realizaron ocho cortes (dos por anillo) para solucionar el problema. "No es la primera vez que nos llaman del hospital para romper anillos aunque normalmente están en los dedos. No es frecuente que se hallen en el pene -creo que es la segunda vez que esto sucede- ni tampoco es habitual que sean de acero, lo que ha obligado a hacer dos cortes, uno arriba y otro abajo, porque por la dureza del metal con uno no era suficiente", ha explicado el jefe del parque. Esta delicada intervención, que se saldó con éxito, fue necesario efectuarla en uno de los quirófanos ante la posibilidad de que algo pudiera fallar en el momento de realizar los cortes, y contó con la presencia de los bomberos y diverso personal médico y de enfermería. FUENTE: EFE

