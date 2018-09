Se operó la mandíbula y la dentadura: ahora todos están alabando su belleza tras su cambio radical

La vida de la joven Ellie Jones ha cambiado drásticamente gracias a una operación de mandíbula. Una malformación en su maxilar le impedía que sus dientes se alineasen, poder masticar correctamente e incluso le había deformado su cara.

El ortodontista al que fue cuando quiso ponerse aparato se dio cuenta que desde que tenía ocho años no le había crecido la mandíbula. Tras varias operaciones ahora que ha cumplido 22 años por fin se siente ella misma.

“Yo era muy tímida a causa de mis dientes. Ahora me siento como una persona diferente. He tomado mucha más confianza, me siento como el patito feo que se ha convertido finalmente en cisne”, dijo al Daily Post