Se olvidó de pagar en un bar de Ávila y les mandó 20 euros junto a esta carta

Un hombre se olvidó de pagar la consumición en el bar La Estación de Candeleda, un municipio situado en el valle del Tiétar, al sur de Ávila. No quería hacer un "simpa" así que para arreglar lo sucedido decidió mandar por correos al bar la siguiente carta acompañada de 20 euros.

"Desgraciadamente, por un despiste estúpido me fui sin pagar. Así que le incluyo un billete de 20 euros junto con esta nota y le pido perdón por la inconveniencia que le he causado", reza la carta que envió junto al billete. En el bar no creían lo que estaban viendo cuando abrieron el sobre están más acostumbrado a que la gente haga "simpas" que a que alguien pague después de olvidarse.