Se hizo un tatuaje para pedirle matrimonio a su novia

Vinny Capaldo-Smith es un artista tatuador a quien no se le ocurrió mejor manera de pedir en matrimonio a su novia, Brooke Wodark, tatuándose la pregunta 'Will you marry me?' en una pierna. El artista grabó en vídeo toda la proposición. Fingió querer que Brooke le hiciera un tatuaje en la pierna. En la grabación se la ve muy nerviosa al cargar con la responsabilidad de hacerle un tatuaje de por vida a su novio, ya que ella no es tatuadora. Pero en el momento en el que iba a comenzar a hacerlo, Vinny se levantó un poco el pantalón para dejar al descubierto su 'tatuaje-proposición'. La reacción de Brooke es de pura emoción, y por fortuna para él, dijo sí. Y así quedó marcado.

El vídeo de la feliz proposición fue publicado en el perfil de Facebook de Brooke, y ya ha conseguido más de 11.000.000 de reproducciones en solo unos días. Puede que no te gusten los tatuajes, pero seguro que la emocionante reacción de ella, sí.