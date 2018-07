Se gasta 23.000 dólares en cirugía para parecerse a David Beckham. Comprueba tú mismo si lo ha conseguido

David Beckham es un ídolo de masas, pero la locura de alguno de sus fans traspasa los límites. Y es que uno de ellos ha decidido invertirpara parecerse al futbolista. Se trata de, un joven británico de 19 años. Se encontraba desempleado por lo que decidió aficionarse a algo que no le saldría nada barato. Comenzó la andadura de parecerse físicamente a David Beckham hace dos años, y no ha parado desde entonces. Liopardo | Liopardo Jack ha gastado más depara que su estética se asemeje a la de Beckham. Bronceados mensuales, botox en la frente o relleno de labios. Su caso ha llamado la atención de todo el mundo, por eso, en tan solo unos días ha conseguido convertirse en viral a través de las redes sociales. Liopardo | Liopardo Lo que sorprende, es que el joven recibe 17.000 dólares anuales por prestaciones sociales. ¿Cómo lo hace para gastar tanto en cirugía? El propio Jack ha asegurado quea todas y cada una de las operaciones. Liopardo | Liopardo No os perdáis el “supuesto” parecido tras esta gran inversión. Liopardo | Liopardo Nosotros no lo hemos encontrado, y tú ¿lo ves? Liopardo | Liopardo Su próxima operación será para colocarse una banda gástrica para adelgazar, y su siguiente destino es Polonia, para realizarse un trasplante de pelo. ¿Qué opinas?