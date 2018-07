Sale ardiendo en Cádiz un camión de bomberos que no tenía extintor

camión bomberos | Liopardo

Parece el colmo de los colmos, pero es una historia real. Un camión de bomberos que se encontraba circulando entre San Fernando y Cádiz comenzó a arder. El vehículo no sólo se encontraba en mal estado, sino que no contaba con un instrumento imprescindible dadas sus características: un extintor. El Sindicato de Bomberos de Cádiz ha denunciado esta deplorable situación, , según informa un diario andaluz. Al parecer, llevaban tiempo quejándose del mal estado y nulo mantenimiento de la flota de vehículos, y en concreto éste tenía catorce años de antigüedad. El camión quedó totalmente destruido por las llamas, aunque no hay que lamentar heridos. No obstante, pudo ponerse en riesgo la integridad física de la conductora, que no pudo contar con el extintor en el momento del incendio.

