Roberto Esquivel, el hombre con el pene más grande del mundo

Roberto Esquivel es un hombre de 54 años de edad y natural de Saltillo, México. Saltó a la fama desde que su pene empezó a crecer de manera desproporcionada. En la actualidad su miembro mide casi medio metro lo que ha hecho que su vida se convierta en un infierno. Liopardo | Liopardo Los médicos le han recomendado que se opere pero él quiere seguir siendo el ”más macho”: "Estoy feliz con mi pene, no me gustaría achicarlo, sólo quiero que me reconozcan como tal", confesó Cabrera. Liopardo | Liopardo Tener un pene tan grande le provoca problemas de salud como infecciones del tracto urinario porque no toda su orina sale del prepucio.Además su condición no le permite trabajar ni tener una vida sexual normal. Liopardo | Liopardo "Quiero mudarme a los Estados Unidos y triunfar como actor de películas. Aquí no vivo libremente", confesó en el documental de YouTube realizado por Barcroft TV.