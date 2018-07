Roban un banco y les detienen después de publicar en Facebook las fotos con el botín

Alardear de dinero en las redes sociales no es ninguna novedad entre las celebrities, hasta el punto de que resulta extraño que no se haya inventado un nuevo 'selfie' basado en recostarse en una bañera llena de fajos de billetes al estilo de Slumdog Millionaire. Ahora bien, más vale presumir del dinero propio y no del ajeno, puesto que puede traernos algunos problemas. Es lo que le ha ocurrido a una pareja de Ohio, detenida tras subir a Facebook varias imágenes posando con el botín de un atraco perpetrado a un banco el pasado 24 de agosto. Durante los primeros días de investigación, los agentes de Ashville, Estados Unidos, la localidad donde se acometió el delito, no hallaron ninguna pista que les condujese a la identificación de los atacadores, puesto que iban encapuchados. Sin embargo, fueron los propios delincuentes quienes, días después, se delataron de forma indirecta al publicar en Facebook 'selfies' en los que posaban con una cantidad de dinero sospechosa. En un alarde de vanidad sin límites, John Mogan y su novia Ashley Duboe subieron a la red social sendas autofotos con un fajo de billetes en la boca. Tras rastrear sus perfiles personales, las autoridades determinaron que se encontraba ante los artífices del robo, con lo que fueron arrestados en su domicilio, con el dinero incautado como prueba del delito, y ahora se enfrentan a un juicio y una posible pena de varios años de cárcel. Liopardo | Liopardo No es el primer caso en que un criminal se descubre por ingenuo: hace unas semanas, conocíamos el caso de la detención de dos jugadores del campeonato Pokemon World Championships que planeaba protagonizar una masacre, y publicaron días antes en Facebook una fotografía de varios rifles sobre el maletero de un coche.