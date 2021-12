China ha experimentado una gran nevada que ha cubierto sus paisajes de blanco y ha dejado imágenes preciosas de los grandes monumentos del país. Son muchos los visitantes que se han asombrado ante la belleza de los icónicos monumentos chinos repletos de nieve. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que la nevada también ha dejado situaciones complicadas y algo cómicas a su paso por el país.

Este es el caso del vídeo que te mostramos, en el que un gran número de turistas bregan como pueden para subir las pendientes cubiertas de hielo de la Gran Muralla China. La ya bastante empinada muralla se convirtió en una pista de patinaje tras la caída de la nieve. Algunos de los turistas que se encontraban en pleno descenso simplemente se sentaron en el suelo y se deslizaron hacia abajo como si de un tobogán se tratase, provocando las risas de las demás personas, y lo cierto es que esta es la solución más rápida y divertida para bajar.

Sin embargo, resulta muy peligroso una cantidad de hielo como esta en una pendiente, sobre todo si no estamos preparados con unas buenas botas o simplemente no estamos acostumbrados a lidiar con ello, por muy buen equipamiento que tengamos. Debemos avanzar siempre con sumo cuidado por lugares cubiertos de hielo, ya que se podría producir un fatal resbalón. Las caídas en el hielo son rápidas y nos dejan poco tiempo de reacción, por lo que podríamos llevarnos desde un culetazo en el suelo, hasta un par de huesos rotos y una visita al hospital.

Para evitar estas caídas que nos pueden dar un buen susto debemos avanzar con pasos cortos por el hielo con el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, ya que nos aportará equilibrio y si nos resbalamos podremos poner las manos para frenar la caída. El calzado es muy importante, por lo que debemos salir a la calle con un calzado que tenga una suela que agarre bien el suelo, es decir, que no sea lisa. Por último, siempre que podamos debemos pisar en zonas de nieve, no de hielo, ya que la nieve no resbala tanto como el hielo.

