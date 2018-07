Quema su Ferrari para cobrar el seguro y que su padre le compre otro, pero le pillan

Hijo de un rico empresario de la zona de Zurich, un joven suizo había urdido un astuto plan para cambiar de coche gracias al seguro. Pero la suerte se ha vuelto contra él y sus tres cómplices en el supuestamente infalible plan. La idea era pagar a un par de amigos para quemaran su Ferrari 458 Italia, cobrar el seguro por el incendio del coche y después convencer a su padre de que le comprará el nuevo modelo 488 GTB. Los cómplices cobraron 15.000 euros cada uno por incendiar el coche en la localidad Bavara de Augsburgo y el mientras se fue con otro amigo a darse un masaje como coartada. En un principio todo salió según lo planeado y las autoridades bávaras que se encontraron el Ferrari incendiado pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas relacionado con la prostitución. Pero tras estudiar las cámaras de vigilancia y las llamadas telefónicas llegaron tras la pista de estos cuatro suizos. Todos fueron detenidos y juzgados, el dueño del coche tendrá que cumplir una pena de 22 meses de liberta condicional y abonar una multa de 30.000 euros. Parece ser que no sólo no tendrá ese nuevo Ferrari que su padre no quería comprarle sino que la broma le va a costar bastante cara. FUENTE ORIGINAL: 20minutos.ch