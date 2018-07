¿Qué ves en esta foto? La imagen que ha dejado en ridículo a un grupo de Facebook racista

Un usuario de Facebook publicó una imagen en un grupo racista de esta red social. El grupo en cuestión es noruego y cuenta con más de 13.000 miembros. En la fotografía se veían seis siluetas en un autobús y John, su autor, preguntaba: "¿Qué os parece esto?" Los comentarios no se hicieron esperar y es que decenas de personas se escandalizaron porque lo que veían en la imagen era un grupo de mujeres con burka. "Trágico, no debería ser legal", rezaba uno. "Aterrador, no se sabe si son hombres o mujeres... y llevan armas y bombas", explicaba otro. Liopardo | Liopardo Pero no todos los comentarios eran de este tipo, ya que algunos usuarios de Facebook se dieron cuenta de lo que realmente aparece en la foto: "Son asientos vacíos de autobús"; "Se ve que no hay nadie sentado". Efectivamente, ya que, según explica el autor, en la foto no hay ni mujeres, ni hombres, ni armas, ni bombas. El transporte estaba vacío y no había nadie sentado. Liopardo | Liopardo