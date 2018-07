¿Qué pasa realmente si no pones tu teléfono en modo avión durante un vuelo?

Siempre que subimos a un avión nos piden por megafonía que apaguemos nuestros teléfonos móviles o que los pongamos en modo avión pero ¿Qué pasa realmente si no lo hacemos? ¿Hay riesgo de que tiremos abajo el avión con nuestro acto irresponsable? Liopardo | Liopardo Recientemente un piloto ha zanjado la cuestión para siempre. El riesgo de que dejar el teléfono encendido cuando estás volando cause daño a alguien es prácticamente inexistente pero puede ser algo muy molesto para los que están en cabina. Esto es lo que respondió un piloto en Quora cuando le preguntaron "Tú puedes haber oído el ruido desagradable que produce un sistema de audio en ocasiones cuando un teléfono móvil está cerca. Yo, de hecho, escucho este tipo de ruido en la radio durante el vuelo por culpa de los móviles encendidos. No es crítico para la seguridad, pero puedo asegurar a ciencia cierta que es muy molesto".

De acuerdo a The Independent , la radiación de una señal de teléfono no puede interferir con el sistema operativo del avión pero lo que sí puede hacer es darle al piloto un dolor de cabeza.